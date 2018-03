Picasso-Gemälde für 56 Millionen Euro versteigert .

Ein Gemälde von Pablo Picasso, auf dem sich dessen spätere Geliebte Dora Maar versteckt, hat bei einer Auktion in London die Erwartungen übertroffen: Das surrealistische Werk "Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter)" aus dem Jahr 1937 wechselte am Mittwoch für 50 Millionen Pfund (56 Millionen Euro) den Besitzer. Das Auktionshaus Sotheby's hatte mit 41 Mio. Euro gerechnet.