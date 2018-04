Dreifachjackpot: Am Sonntag geht es um 3,9 Mio. .

Zum dritten Mal in Folge ist es niemandem gelungen, die "sechs Richtigen" bei "6 aus 45" zu tippen. Damit geht es am Sonntag um den dritten Dreifachjackpot in diesem Jahr, im Sechser Topf werden rund 3,9 Millionen Euro liegen. Das berichteten die Lotterien am Freitag.