Vierfach-Jackpot lockt vor Weihnachten mit 6 Millionen .

Weihnachten könnte für Lotto-Spieler heuer besonders üppig ausfallen. Auch am Sonntag hatte zum vierten Mal in Folge niemand die sechs Richtigen (12, 27, 37, 39, 42, 44) getippt - somit geht es bei der Mittwochziehung um rund sechs Millionen Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag in einer Aussendung.