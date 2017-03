Zwei Tourengeher konnten den 52-jährigen Kärntner noch ausgraben und versuchten den Mann wiederzubeleben, sagte die Sprecherin der Polizei Salzburg zur APA. Die Reanimation blieb aber erfolglos.

Der Mann dürfte nach ersten Informationen alleine auf dem 2.336 Meter hohen Königstuhl an der Grenze zu Kärnten unterwegs gewesen sein. Ebenfalls am Samstagnachmittag wurde beim Skifahren auf der Turrach in Kärnten ein zwölfjähriges Mädchen von einer Lawine verschüttet und schwer verletzt. Wie die Polizei Feldkirchen auf APA-Anfrage mitteilte, war das Mädchen zwei Meter tief verschüttet. Es wurde geborgen und mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Bereits am Samstagvormittag war ein 25-jähriger Kärntner in der Kreuzeckgruppe (Bezirk Spittal) unter eine Lawine geraten. Der Mann war gemeinsam mit drei anderen Tourengehern aufgestiegen, als er vermutlich selbst ein Schneebrett lostrat. Der Tourengeher wurde 70 Zentimeter tief verschüttet, die anderen drei konnten ihn nach wenigen Minuten orten und befreien.

"Da die Alpinisten einen Sicherheitsabstand eingehalten hatten, wurde nur er komplett verschüttet, sein Vater, der hinter ihm ging, steckte nur bis zu den Knien im Schnee", sagte Horst Wohlgemuth, der Leiter der Spittaler Alpinpolizei, im Gespräch mit der APA. Der 25-Jährige hatte keine Atemhöhle unter dem Schnee und war kurz bewusstlos, er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.