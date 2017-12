Damit rückte der Österreicher dem anwesenden Alberto Tomba auf einen Triumph nahe. Es war Hirschers 22. Sieg in einem Weltcup-Slalom. In der Gesamtwertung liegt Hirscher nun 29 Punkte vor Kristoffersen in Führung. Zweitbester Österreicher wurde trotz gerade überstandener Kapselzerrung Manuel Feller als Fünfter, Christian Hirschbühl belegte Platz zwölf.

Madonna war das letzte Weltcup-Rennen vor Weihnachten. Nach einer kurzen Pause stehen bei den Herren vor dem Jahreswechsel am Donnerstag und Freitag nächster Woche (28. und 29. Dezember) noch die Bewerbe in Bormio (Abfahrt, Kombination) auf dem Programm. Die Damen fahren an den selben Tagen Riesentorlauf und Slalom in Lienz.