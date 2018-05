Dem Nigerianer wird neben der Tötung eines Heimbewohners auch angelastet, am Dienstag vergangener Woche zwei Asylwerber aus Afghanistan mit Faustschlägen verletzt zu haben. Der Vorfall hat sich Baumschlager zufolge in der Grenzgasse in Maria Enzersdorf zugetragen. Die Unterkunft befindet sich in der Gabrielerstraße.

Beim Einschreiten der Beamten der örtlichen Polizeiinspektion am 1. Mai hat es dem Sprecher zufolge keine Anzeichen gegeben, dass der 25-Jährige wegen psychischer Probleme nach dem Unterbringungsgesetz einem Arzt hätte vorgeführt werden müssen. Der Mann sei ruhig und gefasst gewesen. Es habe zudem keine Wahrnehmungen auf Alkohol- oder Drogenkonsum bzw. auf Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben.

Baumschlager zufolge wurde dem Nigerianer auch ein Formblatt "in seiner Sprache" mit Schlafstellen ausgehändigt. An das verhängte Betretungsverbot dürfte sich der Mann in der Folge nicht gehalten haben. Die Polizei könne freilich nicht vor der Tür stehen und das kontrollieren, sagte der Sprecher.

Volksanwaltschaft für verstärkte psychiatrische Betreuung

Sehr wohl aggressiv sei der Afrikaner am Donnerstag gewesen, als er bei einem Freizeitgelände in Maria Enzersdorf festgenommen wurde. Die Polizei war eingeschritten, weil er einen Stahlmeißel nach Kindern geworfen haben soll. Bei der Festnahme wurden zwei Beamte verletzt. Zu diesem Zeitpunkt liefen bereits die Ermittlungen im Zusammenhang mit der in der Nacht zuvor verübten Bluttat.

Der 25-Jährige geriet auch wegen seines Verhaltens unter Verdacht, erläuterte Baumschlager. Auf einem Schuh des Mannes wurden in der Folge Blutspuren gefunden. Ein vom Gericht bewilligter DNA-Abgleich ergab eine eindeutige Übereinstimmung mit dem Blut der Leiche des 26-Jährigen aus Bangladesch in der Asylunterkunft.

Über den Beschuldigten wurde am Sonntag in Wiener Neustadt die U-Haft verhängt. Der Mann sei bisher nicht geständig, teilte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage mit.

Die psychiatrische Betreuung in Asylunterkünften müsse generell verstärkt werden, sagte Volksanwalt Günther Kräuter am Montag auf APA-Anfrage. Das Heim in Maria Enzersdorf betreffend habe es eine derartige Anregung bereits 2016 gegeben. Ein großer Teil an Flüchtlingen und Asylwerbern brauche mehr psychiatrische Betreuung, so Kräuter. "Das kostet Geld", sei er sich bewusst.