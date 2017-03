Mordverdacht: Leiche im Keller einbetoniert .

Der 40-jährige Obersteirer, der am Montag wegen Mordverdachts festgenommen worden war, hat in der Nacht auf Dienstag gestanden, eine Leiche in seinem Keller einbetoniert zu haben. Spürhunde hatten unter einer Stiege angeschlagen, erklärte die Polizei Dienstagfrüh. Gerichtsmedizin und Spurensicherer haben noch in der Nacht in dem Einfamilienhaus mit dem Freilegen der Leiche begonnen.