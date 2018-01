Traumstrand aus "The Beach" wird geschlossen .

Der Traumstrand aus "The Beach" muss sich erholen. Der Schaden an seinen Korallen, ein beliebtes Ziel bei Schnorchlern, hat ein kritisches Ausmaß erreicht. Deshalb wird der Strand von Maya Bay, an dem der Film mit Leonardo DiCaprio gedreht wurde, während der Nebensaison zwischen Juni und September dieses Jahres geschlossen.