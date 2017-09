Berichte über Explosion in Londoner U-Bahn .

In London hat es Medienberichten zufolge eine Explosion in der U-Bahn gegeben. Sie habe sich im Westen der britischen Hauptstadt ereignet, meldete die Zeitung "Sun" am Freitag. Die Polizei teilte mit, sie habe Kenntnis von einem Vorfall an der Haltestelle Parsons Green.