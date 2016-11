Harnik und Lindner im ÖFB-Kader .

Hannover-Legionär Martin Harnik und Eintracht Frankfurts Ersatztormann Heinz Lindner stehen wieder im Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, die am 12. November (18.00 Uhr) in der WM-Qualifikation in Wien Irland empfängt und drei Tage später (20.45) erneut im Ernst-Happel-Stadion ein Länderspiel gegen die Slowakei bestreitet. Dies gab ÖFB-Teamchef Marcel Koller am Mittwoch bekannt.