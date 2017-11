Blutigstes Jahr der neueren Geschichte .

In den ersten zehn Monaten dieses Jahres sind in Mexiko bereits mehr Tötungsdelikte verzeichnet worden als im gesamten Jahr 2016. Der Oktober 2017 war der gewalttätigste Monat, seitdem die Statistik vor rund zwanzig Jahren eingeführt wurde, wie die Bundesbehörde für öffentliche Sicherheit am Montag mitteilte.