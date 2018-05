Schussopfer geht es "den Umständen entsprechend gut" .

Jenem 19-Jährigen, der am Mittwoch vor dem Schulzentrum in Mistelbach durch Schrotkugeln verletzt worden war, gehe es "den Umständen entsprechend gut", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage. Der mutmaßliche Schütze habe sich am Abend der Polizei gestellt.