Hirschers Levi-Start in Gefahr .

Das Antreten von Marcel Hirscher am Sonntag beim ersten Saisonslalom in Levi ist in Gefahr. Der Österreicher laboriert seit Samstag an einer schmerzhaften und beidseitigen Mittelohr-Entzündung und musste das Bett hüten, statt zu trainieren und an der Hangbefahrung teilzunehmen.