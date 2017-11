Die Tirolerin und der Salzburger gewannen am Sonntag zum Saisonauftakt in Östersund diesen nichtolympischen Bewerb, nachdem sie auch schon im März in Kontiolahti triumphiert hatten und vor einem Jahr in Schweden Zweite geworden waren.

Hauser, die bei 20 Schüssen nur zweimal nachladen musste, und der fehlerfreie Eder setzten sich nach 4 mal 1,5 bzw. 5 mal 1,5 Kilometern 16,5 Sekunden vor den Deutschen Vanessa Hinz und Erik Lesser durch. Kasachstan (+32,7 Sekunden) landete vor Frankreich mit Weltcupsieger Martin Fourcade und Marie Dorin Habert (33,7) an dritter Stelle. "Es ist einfach unglaublich, beim ersten Rennen gleich ganz oben zu stehen", freute sich Hauser.

Eder übernahm schon nach seinem ersten Schießen die Führung, in der Folge lag das ÖSV-Duo, das sich abseits der Nationalmannschaft mit Trainerin Sandra Flunger und Alfred Eder vorbereitet, stets voran. "Erstes Rennen, erster Sieg, das ist ein Traum", meinte der 34-jährige Eder. "Es hat sich schon jetzt ausgezahlt, wieder ein Jahr zu schuften. Ich glaube, taktisch war es eine starke Leistung und das ist bei der Single-Mixed das Wichtigste. Am Schießstand war es heute perfekt."

Die Mixed-Staffel des ÖSV war in Östersund, nicht in Bestbesetzung laufend, weit von den Top Ten entfernt. Dunja Zdouc, Julia Schwaiger, Daniel Mesotitsch und Daniel Leitner kamen über den 18. Platz unter 23 Teams nicht hinaus. Nach zehnmaligem Nachladen hatte das Quartett 4:14,9 Minuten Rückstand auf Sieger Norwegen.