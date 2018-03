Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit. Der Verdächtige wurde festgenommen. Die Erhebungen haben Mittwochfrüh erst begonnen.

Opfer möglicherweise erstickt

Ersten Informationen der Polizei zufolge könnte das Opfer in Mariazell vom Ehemann erstickt worden sein. Die Exekutive wurde kurz vor 9.00 Uhr von der Rettung alarmiert. Der Verdächtige hatte sich laut Sprecher Fritz Grundnig widerstandlos in der Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Ortszentrum festnehmen lassen.

Die Ermittler des Landeskriminalamts waren am Vormittag am Weg zum Tatort.