US-Fahnder jagen Verdächtigen .

Fahnder in den USA jagen einen Verdächtigen nach der Veröffentlichung eines Mordvideos auf Facebook. Der Mann befinde sich weiterhin auf der Flucht, teilte die Polizei in Cleveland (US-Bundesstaat Ohio) in der Nacht auf Montag mit. Er soll den Mord verübt und gefilmt und das Video anschließend selbst in dem sozialen Netzwerk hochgeladen haben.