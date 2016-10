U-Haft über Wiener Amokfahrer verhängt .

Über einen 21-Jährigen, dessen Amokfahrt die Polizei vergangenen Donnerstag in Wien-Favoriten gestoppt hat, ist am Sonntag Untersuchungshaft verhängt worden. Das gab Christina Salzborn, Sprecherin des Straflandesgerichts, am Montag bekannt. Das Motiv des jungen Mannes blieb weiter unklar, er schwieg bisher beharrlich.