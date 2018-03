Binder will IndyCar-Debüt "ohne Brechstange" angehen .

50 Jahre nach Jochen Rindt geht mit Rene Binder wieder ein Österreicher in der IndyCar-Serie an den Start. Der 26-jährige Tiroler feiert am Sonntag auf dem Stadtkurs von St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida sein Debüt für das Team Juncos Racing. Trotz überraschend starker Testfahrten in Sebring ist für den Rookie Durchkommen das vorrangige Ziel.