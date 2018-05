Der Franzose kam nach einem Unfall am Freitag nicht in die Punkteränge. Hyundai-Pilot Neuville gewann das sechste Saisonrennen 40,0 Sekunden vor dem britischen Ford-Fahrer Elfyn Evans. Der Finne Teemu Suninen wurde in einem weiteren Ford Dritter (+ 47,3 Sek.).

Neuville führt im Gesamtklassement nach dem achten Erfolg seiner Karriere nun 19 Punkte vor dem fünfmaligen Weltmeister Ogier.

Ergebnisse Portugal-Rallye vom Sonntag: 1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai 3:49:46,6 Std. - 2. Elfyn Evans/Daniel Barritt (GBR) + 40,0 Sek. - 3. Teemu Suninen/Mikko Markkula (FIN) Ford 47,3 - 4. Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN) Toyota 54,7 - 5. Dani Sordo/Carlos del Barrio (ESP) Hyundai 1:00,9 Min. - 6. Mads Östberg/Torstein Eriksen (NOR) Citroen 3:33,5

WM-Stand nach 6 von 13 Rennen: 1. Neuville 119 Punkte - 2. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (FRA) Ford 100 - 3. Ott Tänak (EST) Toyota 72.