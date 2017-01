Nach Bluttat: 20-Jähriger in Psychiatrie überstellt .

Nach dem gewaltsamen Tod eines 53-Jährigen in Oberwölbling (Bezirk St. Pölten-Land, NÖN.at hatte berichtet - siehe ganz unten) in der Vorwoche befindet sich dessen tatverdächtiger Sohn (20) in der forensischen Abteilung des Landesklinikums Mauer. Das teilte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Donnerstag auf Anfrage mit.