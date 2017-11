Flüchtlingsbub-Suizid: Unicef fordert bessere Betreuung .

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef fordert anlässlich eines Vorfalls in Baden Europa zu einer besseren Betreuung traumatisierter Flüchtlingskinder auf. Buben und Mädchen seien durch den Verlust ihrer Heimat stark gezeichnet. "Für einige ist es einfach zu viel, das zu ertragen", betonte Unicef am Mittwoch in Genf.