"Wir sind nicht nur schneller, sondern auch wesentlich ertragreicher als geplant. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir insgesamt rund 3 Mrd. Euro mehr an die Gläubiger der Heta zurückführen werden können, als ursprünglich angenommen", so Tscherteu.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die Heta im Einzelabschluss ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 1,09 Mrd. Euro. Im Jahr davor waren es 1,36 Mrd. Euro. Im konsolidierten Gruppenabschluss waren es 2017 rund 1,04 Mrd. Euro. Im Jahr davor waren es 1,37 Mrd. Euro.

Wesentliche Treiber für das signifikant positive Ergebnis waren im Vorjahr die Werterholung bei den Refinanzierungslinien an die ehemalige Konzerntochter Hypo Bank Italien, die deutlich über Plan liegenden Mehrerlöse aus dem Abbau bei den Tochtergesellschaften sowie aus dem eigenen Portfolio und die Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Bereich laufender Rechtsverfahren. Aktuell hält die Heta noch 83 Beteiligungen. Diese sollen bis Ende 2020 zum Großteil abgebaut werden.

Die Bilanzsumme exklusive Barmittel wurde im Jahresverlauf um 2,2 Mrd. auf 1,5 Mrd. Euro reduziert. Seit Beginn der Abwicklung im Jahr 2015 konnten netto rund 7 Mrd. Euro aus dem Abbau erlöst und gleichzeitig rund 6 Mrd. Euro an Buchwerten abgebaut werden. Damit habe man den Abbau von 80 Prozent der Bilanzsumme bereits ein Jahr früher als geplant geschafft, wird betont. Nunmehr seien noch 1,5 Mrd. Euro abzubauen.

Der "schnelle und äußerst werthaltige" Abbau habe es erlaubt, im Juli 2017 eine vorzeitige Befriedigung von Gläubigeransprüchen in Höhe von 5,8 Mrd. Euro zu leisten, davon 4,5 Mrd. Euro an die öffentliche Hand, dem größten Gläubiger. Trotz dieser Zahlung verblieb per Jahresende ein freier Barmittelbestand von 3,7 Mrd. Euro.

Der Bund dürfte bei der Heta, der Abbaugesellschaft der Kärntner Hypo Alpe Adria, seine gesamten Vorfinanzierungen von über 9 Mrd. Euro zurückbekommen. "Es gibt Indikatoren, dass der Bund das, was er im Rahmen der Abwicklung in die Hand genommen hat, zum größten Teil und vielleicht auch alles zurückkriegen wird", sagte Heta-Finanzvorstand Arnold Schiefer am Freitag beim Pressegespräch in Wien.

"Ich hoffe, dass wir in diese Richtung gehen können", sagte auch Vorstandssprecher Alexander Tscherteu. Allerdings müsste berücksichtigt werden, dass die Abwicklung selbst auch was kostet. Die Gesamteinnahmen aus der "Recovery" müssten aber deutlich über 10 Mrd. Euro liegen, damit der Bund sein gesamtes für Vorfinanzierungen, Garantien und Haftungen im Zusammenhang mit der Heta aufgewendetes Geld zurückbekommt. Entscheidend dafür werde auch der Rechtsstreit mit der Bayern LB sein, der einen Großteil der noch offenen abzubauenden 1,5 Mrd. Euro ausmache.

Auch wenn der Staat bei der Heta alles zurückbekommen sollte, bleibt, was er etwa schon vor der Gründung der Abbaugesellschaft eingeschossen hat. Die Hypo saß bei ihrer Verstaatlichung im Jahr 2009 auf Vermögenswerten in Höhe von rund 17 Mrd. Euro. Allein in den Jahren 2010 bis 2013 wurden laut Tscherteu fast 4 Mrd. Euro Verluste gemacht und es kam zu Eigenkapitalzuschüssen des Bundes.

"Bis zur Liquidation wird es noch einige Jährchen dauern", so Tscherteu. Nachdem per Ende 2017 bereits rund 80 Prozent der Assets abgebaut sind, geht Tscherteu davon aus, dass die "Recovery" Ende 2018 über 90 Prozent betragen wird und bis 2020 praktisch alles abgebaut ist. Die Laufzeit der Heta sei bis 2023 angesetzt, damit auch weiter laufende Rechtsstreitigkeiten abgedeckt werden können, von denen es rund 6.000 gebe. Bis dahin werde der Mitarbeiterstand von derzeit 617 auf 40 bis 60 Personen verringert.

Der rasche Abbau lässt sich auch anhand der Heta-Bilanzen gut verfolgen. So hat sich der Bargeldbestand bei der Nationalbank (OeNB) - exklusive der im Vorjahr getätigten Zwischenverteilung an Gläubiger in Höhe von 5,8 Mrd. Euro - vom Anfangsbestand von 2,4 Mrd. Euro auf 4,3 Mrd. Euro per Ende 2015, auf 6,2 Mrd. Ende 2016 und auf 9,5 Mrd. Euro per Ende 2017 erhöht. Im Vorjahr wurden aus der Verwertung von Vermögensteilen also 3,3 Mrd. Euro eingenommen.

Im Gegenzug hat sich der bilanzielle Wert der abzubauenden Vermögenswerte von 7,3 Mrd. Euro bis Ende 2015 auf 5,3 Mrd., bis Ende 2016 auf 3,7 Mrd. und bis Ende 2017 auf nur mehr 1,5 Mrd. Euro verringert. In Summe habe der Abbau bisher rund 3 Mrd. Euro mehr gebracht als ursprünglich geplant.

Bei der Verwertung der Assets habe im Vorjahr der sich entwickelnde Markt für notleidende Kredite geholfen. Zudem habe die Region Balkan wieder angezogen, so Risikovorstand Martin Handrich.

Bis Ende 2017 sind laut Handrich 49 Prozent der Kundenforderungen, 62 Prozent des Bestandsvermögens (Immobilien und Mobilien) und 75 Prozent der Wertpapiere bereits abgebaut. Beschleunigt wurde der Abbau auch durch die Generalbereinigungsvereinbarung mit der Addiko Bank, die aus den ehemaligen Hypo-Balkanbanken hervorgegangen ist.

2018 sei man mit dem Abbau weiter auf gutem Wege. In den kommenden Monaten seien Transaktionen in Bosnien, Montenegro und Kroatien geplant. Aktuell gibt es noch rund 83 Beteiligungen.

Trotz der Zwischenverteilung im Vorjahr ist der Bargeldbestand neuerlich auf 3,7 Mrd. Euro angestiegen. Über eine etwaige neuerliche Zwischenverteilung - von rund 3 Mrd. Euro - an die Gläubiger wird die Hauptversammlung am 16. Juni entscheiden, auch über den weiteren Abbauplan.