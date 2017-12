"Ein Hinhalten hatte Stöger nicht verdient. Er hat trotz des Chaos aber menschlich nie seine Linie verloren. Das schätze ich an ihm", betonte der Stürmer, der aktuell in Japan für Vissel Kobe spielt. Die Entwicklung beim Tabellenletzten der deutschen Fußball-Bundesliga finde er "schade. Zumal es ja zuletzt die positive Seite gab - inklusive der Rückkehr nach Europa.

Offenbar ist in den letzten Wochen doch einiges schief gelaufen", schrieb der Weltmeister von 2014, forderte aber auch, Vertrauen in die handelnden Leute zu haben und gemeinsam in die Zukunft zu schauen. Der 1. FC Köln, der heuer nach 25 Jahren Pause wieder im Europacup spielt, hatte sich am Sonntag einen Tag nach dem 2:2 beim FC Schalke 04 vom 51-jährigen Wiener Stöger getrennt.