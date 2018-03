Astori, Kapitän des Erstligisten AC Fiorentina, war am Sonntag im Alter von 31 Jahren in der Stadt Udine tot aufgefunden worden, wo Florenz am Sonntag gegen den lokalen Club antreten sollte. Er war nach Angaben der Behörden an einem Herzstillstand gestorben. Der Verband sagte alle Sonntagsspiele der Serie A und Serie B ab. Astori hatte 14-mal für die italienische Nationalmannschaft gespielt. Vor dem Sitz und den Ausbildungsstätten des Verbandes wehten die Flaggen auf halbmast.

Die italienische Justiz leitete indes Ermittlungen zum plötzlichen Tod des Fußballprofis Davide Astori ein. Es seien Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet worden, sagte der Staatsanwalt von Udine, Antonio de Nicolo, am Montag im Radiosender Rai. Dieses Vorgehen sei in einem derartigen Fall "obligatorisch".

Die Autopsie des Leichnams soll laut Angaben seines Clubs Fiorentina am Dienstag erfolgen, das Begräbnis von Astori erfolgt am Donnerstag in Florenz in der Basilika Santa Croce.

Auch vor allen Spielen der Champions League sowie der Europa League wird es diese Woche eine Schweigeminute für den verstorbenen Davide Astori geben. Das verlautete der europäische Verband (UEFA) am Montag. Am Donnerstag ist Österreichs überlegener Tabellenführer Red Bull Salzburg im Europa-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Borussia Dortmund zu Gast.