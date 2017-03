Zwei Assists von Grabner bei Rangers-Sieg in Detroit .

Der Kärntner Michael Grabner hat am Sonntag in der NHL zwei Assists zum 4:1-Sieg der New York Rangers bei den Detroit Red Wings beigesteuert. Der Stürmer, der am 1:0 (20.) und 3:1 (38.) beteiligt war, hält nun bei 26 Toren und zwölf Vorlagen.