In letzter Zeit habe es "mehr Zulauf von Aspiranten" gegeben. Ansonsten verwies der Ressortchef auf die Arbeitsgruppen, etwa in Sachen Sammelklagen oder bei der Stiftungsrechtsreform.

Die geplanten gesetzlichen Neuregelungen in Sachen "Staatsfeinde" verteidigte Brandstetter erneut. Angesprochen wurden seitens der Grünen auch Aussagen des Justizministers zum Demonstrationsrecht, in denen Brandstetter Facebook quasi als alternativen Kundgebungsort genannt hatte. Heute sprach der Ressortchef von einer "erfrischenden Überlegung", die er abseits seiner Zuständigkeit angestellt habe. Grundsätzlich gehe es ihm darum, dass das Demonstrationsrecht so ausgeübt werde, dass die Menschen es auch verstünden.