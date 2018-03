Rauchverbot in der Gastronomie wird demontiert .

Der Nationalrat setzt am Donnerstag das eigentlich ab Mai geplante Rauchverbot in der Gastronomie außer Kraft. Dafür dürfen Tabakprodukte künftig nicht mehr an Personen unter 18 verkauft werden. Außerdem wird das Rauchen in Autos untersagt, wenn Jugendliche an Bord sind. Beschlossen wird am Donnerstag auch eine Reform der Arbeitslosenbeiträge.