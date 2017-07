Zu dem Pressegespräch wurde geladen, um eine Bilanz über den Einsatz österreichischer Polizisten beim G-20-Gipfel in Hamburg zu ziehen, bei dem es bei Demonstrationen zu Ausschreitungen gekommen war. Sobotka zog daraus seine Schlüsse und forderte "Adaptierungen und Anpassungen" - von weiteren Verschärfungen des Versammlungsgesetzes will er dabei nicht sprechen. "Mit Sicherheit" werde dies auch nicht die letzte Änderung sein, meinte der Minister angesichts neuer Herausforderungen.

Während etwa in der Bauordnung oder im Jugendschutz alles detailreich geregelt sei, lasse sich dort, wo es um das grundsätzliche Wesen des Staates geht, Rechtsstaatlichkeit nicht durchsetzen: "Wir sehen eklatante Lücken, die es zu schließen gilt."

Ende April dieses Jahres wurden Neuerungen im Versammlungsrecht beschlossen, die unter anderem eine 48-stündige Frist für die Anmeldung, einen Mindestabstand zwischen rivalisierenden Kundgebungen sowie eine Erschwernis für die Teilnahme ausländischer Politiker enthielten. Sobotka fehlt nun noch eine "Legaldefinition des Versammlungsbegriffes", um Rechtssicherheit in der Abgrenzung etwa zum Veranstaltungsrecht zu schaffen.

Die Versammlungsanzeige soll künftig auch inhaltliche Infos enthalten und Aufschluss über Thema, Wegstrecke, Beginn und Dauer geben. Die neue Fassung soll laut Unterlage weiters die Untersagungs- und Auflösungsgründe vereinheitlichen. Spontanversammlungen werden weiterhin möglich sein, wird betont.

Der Leiter der Versammlung soll außerdem für die Aufrechterhaltung der Ordnung und die Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zuständig soll. Er soll ein "klarer Ansprechpartner" für die Behörden sein und bei "vorwerfbarem Fehlverhalten" rechtliche Verantwortung übernehmen.

Mit dem neuen Gesetz sollen auch die Befugnisse der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes - Angehörige der Bundespolizei, der Stadtpolizei, Polizeijuristen, Verwaltungsbedienstete mit polizeilicher Befehls- und Zwangsgewalt, definiert und Strafbestimmungen geregelt werden.

Die Oppositionsfraktionen der Grünen und NEOS haben wenig Freude mit dem von der Bundesregierung geplanten Sicherheitspaket. Es schieße weit über das Ziel hinaus, kritisierten beide Parteien. Unverhältnismäßige Grundrechtseingriffe ortete auch die Internetwirtschaft.

Die NEOS sahen in einer Aussendung am Dienstag "ein Überwachungspaket, wie es in seinen Dimensionen bisher nie da gewesen ist". Es werde mitten im Wahlkampf einfach durchgewunken, unter anderem wegen eines Doppelmordes, dessen Hintergrund noch nicht klar sei. Ihre Forderung: Bevor irgendeine neue Überwachungsmaßnahme beschlossen wird, müsse eine "Überwachungsgesamtrechnung" gemacht werden.

Bereits am Montag hatten die Grünen Kritik geübt. "Der Entwurf ist noch viel weitgehender als befürchtet. Schon einmal hat der Justizminister einen Anlauf gestartet, um den Bundestrojaner als Ermittlungsmaßnahme gesetzlich zu verankern. Nach massiver Kritik machte er aber einen Rückzieher. Nun soll der Trojaner sogar in verschärfter Form kommen", so Klubchef Albert Steinhauser.

"Wir Grüne werden diesem Paket sicher nicht zustimmen. Freiheit und Privatsphäre sind viel zu wichtig, um sie dem Überwachungspopulismus von Sobotka und Brandstetter zu opfern", betonte Steinhauser weiter. "Vollkommen unklar bleibt, warum die SPÖ einem solchen Paket ihre Zustimmung geben konnte."

Der Dachverband der Internetwirtschaft ISPA sieht im geplanten Paket unverhältnismäßige Grundrechtseingriffe sowie ein enormes Sicherheitsrisiko. Generalsekretär Maximilian Schubert forderte eine breite gesellschaftliche Diskussion.