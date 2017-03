Irland im Kopf: ÖFB-Spieler wollen "Schippe drauflegen" .

Selbstvertrauen haben die österreichischen Fußball-Nationalspieler mit dem Test gegen Finnland nicht wirklich getankt. Das 1:1 am Dienstag in Innsbruck wirft Fragen auf. Etwa jene, ob das neue Alternativ-System 3-4-3 im nächsten WM-Qualifikationsspiel am 11. Juni in Irland tatsächlich schon eine taugliche Option ist.