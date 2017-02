Toronto gewann Krimi im New York 92:91 .

Die Toronto Raptors scheinen in der NBA wieder in die Spur gefunden zu haben. Mit einem 92:91 in einem Krimi bei den New York Knicks feierten sie in der Nacht auf Dienstag (MESZ) den vierten Sieg in Serie. Der Wiener Jakob Pöltl durfte im Madison Square Garden 54 Sekunden mitwirken.