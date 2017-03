LeBron James übertraf Shaquille O'Neal .

LeBron James hat in der NBA einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Superstar der Cleveland Cavaliers erzielte bei der 93:99-Niederlage des Titelverteidigers auswärts in Chicago am Donnerstag 26 Punkte und übertraf damit in der ewigen Scorerliste der National Basketball Association (NBA) Shaquille O'Neal, den langjährigen Center der Los Angeles Lakers.