Zehnter Sieg in Folge von Cleveland Cavaliers .

NBA-Vizemeister Cleveland hat in der stärksten Basketball-Liga der Welt den zehnten Sieg in Serie eingefahren. Bei den Atlanta Hawks gewannen die Cavaliers am Donnerstag (Ortszeit) mit 121:114. Superstar LeBron James (24 Punkte/12 Assists) und Kevin Love (25 Punkte/16 Rebounds) verbuchten jeweils ein Double-Double. Der Deutsche Dennis Schröder erzielte auf der anderen Seite 27 Punkte für Atlanta.