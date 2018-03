Flugzeugabsturz bei Landung in Kathmandu .

Eine Passagiermaschine aus Bangladesch ist am Montag in der Nähe des Flughafens von Kathmandu abgestürzt. Die Maschine sei mit 67 Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern an Bord beim Landeanflug verunglückt, sagte ein Sprecher des nepalesischen Hauptstadtflughafens. Mehrere Insassen sollen ums Leben gekommen sein, es gibt aber auch Überlebende.