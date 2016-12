Die ersten Bundesligaspiele gehen am 22. Juli über die Bühne, heuer war der Start am 23. Juli. Bereits eine Woche davor erfolgt von 14. bis 16. Juli der Startschuss für den ÖFB-Cup. Die Erste Liga beginnt am 21. Juli. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Bundesliga-Rahmenterminplan hervor.

Die letzte Ligarunde vor Weihnachten im Oberhaus und insgesamt 20. findet am 16./17. Dezember statt, die Erste Liga verabschiedet sich am 1. Dezember in die Winterpause. Noch offen ist der Frühjahrsplan, der abhängig ist von den Erfolgen des ÖFB-Nationalteams in der WM-Qualifikation.

Sollte sich Österreich für die WM 2018 in Russland qualifizieren, wird die Meisterschaft (wie vor der EM 2016) früher enden, um dem ÖFB-Team eine bestmögliche Vorbereitung zu ermöglichen. Der Plan wird jährlich mit den Club-Vertretern in Abstimmung mit ÖFB und TV-Partnern ausgearbeitet.