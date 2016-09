Zierfuß für verpflichtendes Lehrer-Feedback .

Der neue Bundesschulsprecher Harald Zierfuß spricht sich für ein verpflichtendes, anonymes Feedback für Lehrer aus. Umgekehrt sollen auch Schüler auf Wunsch zusätzlich zur Note eine Rückmeldung über Stärken und Schwächen erhalten, so Zierfuß bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien.