US-Dramatiker Edward Albee 88-jährig gestorben .

Der US-Dramatiker Edward Albee, Autor des Theaterstücks "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?", ist Medienberichten zufolge im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Pulitzer-Preisträger sei am Freitag in seinem Haus in Montauk im Bundesstaat New York nach kurzer Krankheit gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Albees Assistenten Jakob Holder.