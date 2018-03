Erste Niederlage für Columbus nach zehn Siegen .

Die Columbus Blue Jackets sind in der National Hockey League (NHL) nach zehn Siegen in Serie am Samstag wieder einmal als Verlierer vom Eis gegangen. Thomas Vanek und Co. unterlagen den St. Louis Blues vor Heimpublikum knapp 1:2. Der Steirer blieb dabei ebenso ohne Scorerpunkt wie der Kärntner Michael Grabner beim 2:1-Heimerfolg seiner New Jersey Devils gegen Tampa Bay Lightning.