New Jersey verkürzte ohne Grabner auf 1:2 .

Mit einem 5:2-Heimsieg haben die New Jersey Devils in der Nacht auf Dienstag (MESZ) ihren Rückstand in der ersten Runde des NHL-Play-offs gegen Tampa Bay Lightning auf 1:2 verkürzt. Michael Grabner, der Österreicher in Diensten der Devils, stand beim ersten Play-off-Erfolgserlebnis als sogenannter "healthy scratch" jedoch nicht auf dem Eis.