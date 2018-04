Vanek mit Columbus ausgeschieden .

Die Columbus Blue Jackets sind in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) gegen die Washington Capitals ausgeschieden. Das Team des österreichischen Stürmers Thomas Vanek unterlag am Montagabend (Ortszeit) 3:6, wodurch sie die "Best-of-seven-Serie" 2:4 verloren. Vanek stand am Montag 8:35 Minuten auf dem Eis, konnte aber keinen Treffer oder Assist beisteuern.