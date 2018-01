Im Madison Square Garden war Rick Nash mit zwei Toren und einem Assist Matchwinner der Rangers. In Philadelphia entschied Sean Couturier nach 18 Sekunden der Verlängerung die Partie zugunsten der Flyers, die Anfang des Schlussdrittels einen 0:2-Rückstand wettgemacht hatten.

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag: New York Rangers (mit Grabner) - Buffalo Sabres 4:3, Philadelphia Flyers (mit Raffl) - Toronto Maple Leafs 3:2 n.V., New Jersey Devils - Washington Capitals 4:3 n.V., New York Islanders - Boston Bruins 2:5, Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 2:1 n.P., Ottawa Senators - St. Louis Blues 1:4, Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights 1:4, Nashville Predators - Arizona Coyotes 3:2 n.P., Colorado Avalanche - San Jose Sharks 5:3, Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 1:3.