Experten empfehlen werdenden Müttern etwa Impfungen gegen Influenza sowie Keuchhusten - am besten bereits vor Beginn der Schwangerschaft.

Zwiauer, Initiator des NÖ Impftags, sprach am Donnerstag in Wien von einem "Paradigmenwechsel in der Medizin". Neue Erkenntnisse würden zeigen, dass auch während der Schwangerschaft geimpft werden kann. "In der Schwangerschaft sollte so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig geimpft werden", betonte auch Herbert Kiss, Bereichsleiter für Geburtshilfe der Universitätsklinik für Frauenheilkunde am AKH Wien.

Ihm zufolge können Totimpfstoffe während der gesamten Schwangerschaft problemlos verabreicht werden, Lebendimpfstoffe sollten hingegen nicht angewendet werden. Eine Schwangerschaft verändert den Körper immunologisch, Krankheiten verlaufen dann anders bzw. intensiver als normal, führte Kiss das erhöhte Risiko vor Augen.

"Ich halte Impfen für eine ethische Angelegenheit" Dietmar Baumgartner

"Impfen ist in jedem Alter wichtig", spielte Zwiauer auf das diesjährige Motto des Impftags, nämlich "Impfen ein Leben lang beginnt bereits im Mutterleib", an. Bei Influenza zum Beispiel hätten Schwangere ein erhöhtes Risiko für Folgeerkrankungen wie zum Beispiel einer Lungenentzündung, erklärte Dietmar Baumgartner, Vizepräsident und Impfreferent der Ärztekammer Niederösterreich. Die Erkrankung stelle dann sowohl für die Schwangere als auch für das Ungeborene eine Gefahr dar, warnte er.

Baumgartner zufolge müssen Kinder in den USA gegen Masern immunisiert sein, damit sie überhaupt in den Kindergarten gehen dürfen. Auch er sprach eine "dringende Impfempfehlung" aus, nicht zuletzt für Kindergärtnerinnen. "Ich halte Impfen für eine ethische Angelegenheit", sagte Baumgartner. "Impfen betrifft Jeden", stellte auch Heinz Haberfeld, Präsident der Apothekerkammer NÖ, fest.

In dieselbe Kerbe schlug bei der Pressekonferenz Irmgard Lechner von der Landessanitätsdirektorin Niederösterreich. "Impfen ist ein Akt der Solidarität", erklärte sie in Anspielung auf die "Herdenimmunität", bei der man eine so hohe Durchimpfungsrate erreicht, dass auch Menschen, die sich selbst nicht durch Impfungen schützen können, nicht gefährdet sind. Durch Impfen sei es etwa gelungen, die Welt seit 1980 pockenfrei zu machen, "bei Masern ist uns das leider noch nicht gelungen".

Masern-Impfung ab vollendetem 9. Lebensmonat

Dass Masern keine Kinderkrankheit sind, stellte Maria Paulke-Korinek, Abteilungsleiterin Impfwesen im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, klar. "Masern-Fälle gibt es in allen Altersgruppen." Eine Neuerung im Impfplan betrifft daher die Masern-Impfung, die Kindern ab sofort bereits ab dem vollendeten neunten Lebensmonat empfohlen wird.

"Damit möglichst früh ein Masern-Schutz gegeben ist", so Paulke-Korinek. Erschreckend sei auch, dass 15 Prozent aller Masern-Fälle im Jahr 2017 bisher Menschen aus dem Gesundheitsbereich betrafen, weswegen auch sie eine dringende Impfempfehlung abgab.

Die von der neuen Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) angedachte Impfpflicht für Gesundheitspersonal unterstützen die Experten nicht zu 100 Prozent. "Ich denke, dass man nicht von einer Impfpflicht sprechen sollte, sondern von einer Verpflichtung, die jeder einzelne hat, jemand anderen nicht anzustecken", sagte Zwiauer.

"Größte Feinde in den eigenen Reihen"

Er findet es sinnvoll und notwendig, den Impfpass von Mitarbeitern im Gesundheitsbereich zu überprüfen und in letzter Konsequenz auch zu sagen: "Nein, sie können hier nicht arbeiten, Sie sind nicht geschützt und gefährden potenziell andere Personen."

Das sogenannte Fragerecht des Arbeitgebers gibt es Paulke-Korinek zufolge bereits länger. Es erlaubt einem Arbeitgeber, nach dem Impfstatus der Mitarbeiter zu fragen. Aus Patientensicht sei eine vollständige Durchimpfungsrate beim Gesundheitspersonal mehr als wünschenswert. "Damit sie mich als Patient nicht anstecken", erläuterte Kiss.

Trotzdem seien "die größten Feinde des Impfens in unseren eigenen Reihen", sagte Baumgartner mit Blick auf impfkritische Ärzte. Dabei habe "jede Impfung mehr Benefits als Risiken", stellte Zwiauer klar und sagte weiter: "Zu sagen, dass eine Impfung keine möglichen potenziellen Nebenwirkungen hat, wäre falsch." Und Kiss ergänzte: "Aber Krankheiten haben auch Nebenwirkungen."