Landbauer war in Kritik geraten, nachdem antisemitische Liedtexte der "Germania Wiener Neustadt", bei der Landbauer Mitglied ist, publik wurden (wir hatten berichtet, siehe ganz unten) - er stellte daraufhin seine Mitgliedschaft ruhend. Landbauer habe ihm versichert, dass er die Texte nicht kannte.

Strache erklärte, am Dienstag sei ein Liedtext aus der Verbindung aufgetaucht, in die Landbauer erst viel später eingetreten sei. Der Text sei "von wem auch immer" erzeugt worden. Es handle sich um ein "wirklich widerliches und antisemitisches Lied", derartige Texte hätten in unserer Gesellschaft nichts verloren, betonte der FPÖ-Obmann.

Landbauer habe die Sache "sehr deutlich klargestellt"

Zum Zeitpunkt, als das Liederbuch erstellt wurde, sei Landbauer elf Jahre alt gewesen und erst später in die Verbindung eingetreten. Die betreffenden Seiten sollen 1997/98 aus dem Buch gerissen oder geschwärzt worden und nicht in Verwendung gewesen sein. "Er hat mir versichert, dass er die Texte nicht kannte", so Strache.

Auf die Frage, ob nun - knapp vor der NÖ Landtagswahl am Sonntag - angesichts von Rücktrittsforderungen Konsequenzen nötig seien, erklärte der Vizekanzler, Landbauer habe die Sache "sehr deutlich klargestellt" und selbst Aufklärung gefordert. Für den Text trage er keine Verantwortung. "Burschenschaften haben nichts mit der FPÖ zu tun", meinte Strache weiters. Komme es zu derartigen Vorfällen, sei dies "schärfstens zu verurteilen".

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache | APA

Verurteilt wurden die antisemitischen Zeilen auch von Vertretern des Koalitionspartners. Der Text sei "absolut indiskutabel", so Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP), der ebenfalls Aufklärung forderte. Die Verantwortlichen sollen zur Verantwortung gezogen werden. Danach gefragt, ob damit dem Ansehen der Regierung im Ausland geschadet würde, meinte Blümel, er sei nun einige Male in Brüssel und Straßburg gewesen, und dort würden die Inhalte des Koalitionsübereinkommens gut aufgenommen.

Man wolle daran gemessen werden, was man umsetze, bekräftigte der Minister das bekannte ÖVP-Wording. Auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) betonte, dass kein Platz für derartiges Gedankengut sein dürfe.

In der Causa hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt von Amtswegen ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz eingeleitet. Das bestätigte ein Sprecher auf APA-Anfrage.

In dem besagten Liederbuch werden der Judenmord und das Naziregime verherrlicht. Wörtlich heißt es dort: "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ,Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million'" und weiter "Da schritt in ihre Mitte ein schlitzäugiger Chines': ,Auch wir sind Indogermanen und wollen zur Waffen-SS.'"

SPÖ sieht wegen Landbauer auch ÖVP und Grüne in der Pflicht

Die SPÖ forderte am Mittwoch Konsequenzen in der Causa. Man wolle zwar keine "bombastischen" Rücktrittsforderungen an den FPÖ-Spitzenkandidaten stellen, aber "wenn man ein durchschnittlicher rechtstreuer Österreicher ist, weiß man, was man zu tun hat", sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller bei einer Pressekonferenz.

In einem Liederbuch der Burschenschaft "Germania zu Wiener Neustadt", deren stellvertretender Vorsitzender Landbauer in den vergangenen Jahren war, hieß es unter anderem in Anspielung auf die Vergasung von sechs Millionen Juden unter der Nazi-Diktatur während des Zweiten Weltkriegs: "Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million". Die FPÖ distanzierte sich inzwischen vom NS-Liedgut, und Landbauer stellte seine Mitgliedschaft in der Germania vorerst ruhend.

Die Ausrede, dass Landbauer beim Erscheinen des Liederbuches erst 11 Jahre alt gewesen sei, könne man ihm nicht durchgehen lassen, meinte Hundsmüller. Jemand der heute Adolf Hitlers "Mein Kampf" verherrliche, könne sich auch nicht darauf ausreden, beim Erscheinen des Buches noch nicht auf der Welt gewesen zu sein.

Dass FPÖ-Politiker sowie Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz Aufklärung und Konsequenzen fordern, findet der SPÖ-Landesgeschäftsführer etwas seltsam. "Landbauer war über viele Jahre stellvertretender Vorsitzender. Wir wissen, wer verantwortlich ist. Was soll da aufgeklärt werden. Es steht alles da."

Die SPÖ sieht neben der FPÖ aber auch ÖVP und Grüne in der Pflicht. Landbauer sitze als Stadtrat in Wiener Neustadt nämlich eigentlich auf einem Mandat der ÖVP. Die Volkspartei sollte hier entsprechende Konsequenzen ziehen. Ähnliches forderte Hundsmüller von den Grünen, die in Wiener Neustadt in einer Koalition mit ÖVP, FPÖ und zwei weiteren Listen in der Stadtregierung sitzen. "Eigentlich müssten die Grünen die Stadtregierung verlassen." Wenn nicht, werde man den grünen Wählern bei der Landtagswahl in Wiener Neustadt das Angebot machen, Anstand zu wählen.

Die Pressekonferenz von Hundsmüller und SPÖ-Wahlkampfmanager Wolfgang Kocevar war eigentlich einer Bilanz vor dem Wahlkampfabschluss am Donnerstag gewidmet. 150.000 Kilometer habe Spitzenkandidat Franz Schnabl mit seiner "witzigen und pointierten" Imagekampagne durchs Land zurückgelegt. Man habe dabei bewusst auf einen positiven Wahlkampf ohne Hassparolen und Attacken auf die Wahlgegner gesetzt.

Den guten Umfragewerten will man in der SPÖ nicht ganz trauen. Der ÖVP wurden zuletzt ja 45 Prozent in Aussicht gestellt, der SPÖ bis zu 26 Prozent und Platz 2. Hundsmüller: "Wir glauben, dass die ÖVP tiefstapelt und uns hochschreibt, um uns in Sicherheit zu wiegen." Man werde aber bis zuletzt laufen.

NS-Lied: Regierungssprecher verwies auf Kurz-Tweet

Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal hat am Mittwoch auf die jüngsten Stellungnahmen der Regierungsspitzen verwiesen. Sowohl Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - auf Twitter - als auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hätten sich zu den antisemitischen Liedtexten der "Germania Wiener Neustadt" zu Wort gemeldet, erklärte er nach dem Ministerrat.

Die am Dienstag publik gewordenen Formulierungen seien "rassistisch, antisemitisch und absolut widerwärtig", dies hätten beide betont, erklärte Launsky-Tieffenthal. Ebenso, dass sie volle Aufklärung verlangen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. In diesem Stadium sei alles gesagt. Den Aussagen der Regierungsspitzen habe er "nichts mehr hinzuzufügen".

Im Regierungsprogramm sei ausdrücklich festgehalten, gegen jede Form des Antisemitismus zu kämpfen und dafür werde auch das heurige Gedenkjahr genutzt. Auf die Journalistenfrage, warum Kurz heute nicht selbst persönlich für eine Stellungnahme zur Verfügung steht, verwies der Sprecher auf die Verabschiedung der Olympia-Teilnehmer, die zur gleichen Zeit stattfand.

Der Bundeskanzler meldete sich dann noch mit einem weiteren Tweet zu der Causa zu Wort. Es sei gut, dass die Staatsanwaltschaft nun ein Ermittlungsverfahren nach dem Verbotsgesetz eingeleitet hat: "Null Toleranz bei Antisemitismus, Rassismus und Verherrlichung der NS-Schreckensherrschaft", erklärte der ÖVP-Obmann.

Auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) findet die aktuellen Vorkommnisse "äußerst bedauerlich" und sprach sich für Aufklärung und Distanzierung aus. Konsequenzen zu fordern, dies sei aber als unabhängige Außenministerin nicht ihre Aufgabe, sie sehe sich "nicht legitimiert, irgendetwas zu kommentieren". Udo Landbauer sei FPÖ-Spitzenkandidat bei der niederösterreichischen Landtagswahl, dies sei keine bundespolitische Angelegenheit. Die Angelegenheit verurteile sie aber "aufs schärfste".

"Bedauerlich" sei auch, dass die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) nicht an den diesjährigen Gedenkveranstaltungen mit FPÖ-Beteiligung teilnehmen will und damit kein gemeinsames Gedenken an die Ereignisse des Jahres 1938 möglich sei, stellte Kneissl fest.