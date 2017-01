Frenzel hat auch die vierte Auflage dieses Saisonhöhepunkts der Nordischen Kombinierer für sich entschieden, 30,5 Sekunden vor seinem Landsmann Johannes Rydzek. Rang drei ging an ÖSV-Weltmeister Bernhard Gruber (+1:18,6), der seinen Teamkollegen Mario Seidl knapp auf Rang vier verwies.

Für Österreich war es der zweite Podestplatz in dieser WM-Saison und der überhaupt erste in der Endwertung des Triples in Tirol. Frenzel übernimmt damit auch wieder die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung vor Rydzek.