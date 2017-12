Denifl bei Sieg von Andersen in Lillehammer Zehnter .

Wilhelm Denifl hat am Sonntag für die beste Platzierung der ÖSV-Kombinierer im Weltcupbewerb in Lillehammer gesorgt. Der 37-jährige Wahl-Steirer klassierte sich nach dem vierten Rang im Springen an der zehnten Stelle, 20,7 Sekunden hinter dem siegreichen Espen Andersen.