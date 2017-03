Nur noch jeweils zwei Athleten werden im Team-Sprint an den Start gehen. Österreichs Equipe sollte aus taktischen Gründen erst am späteren Donnerstagnachmittag publiziert werden, Nennschluss war 17.00 Uhr.

Für die internationale Konkurrenz gilt es, den "Goldrausch" von Johannes Rydzek zu beenden. Der Deutsche ist nach bereits dreimal Gold Fixstarter und wird aller Voraussicht nach wohl Eric Frenzel zur Seite haben. Das DSV-Duo ist natürlich Favorit in diesem selten gelaufenen Wettkampf, der in dieser Weltcup-Saison nur Mitte Jänner im Val di Fiemme auf dem Programm stand, Favorit. Damals war der Bewerb aber nicht topbesetzt, auch Rydzek und Frenzel waren nicht am Start.

Gelaufen wird abwechselnd jeweils fünfmal eine 1,5-km-Schleife, also insgesamt 15 km. Das Ziel der Österreicher ist es jedenfalls, dem Team-Bronze vom vergangenen Sonntag ein weiteres Edelmetall folgen zu lassen. Nicht zuletzt deshalb galt es, den Gegnern wie den Franzosen, Norwegern, Japanern und auch Finnen nicht vorzeitig etwas über die Aufstellung zu verraten.

"Es ist gar nicht so einfach. Es ist extrem wichtig, dass wir auch springerisch dabei sind. Wenn man sieht, dass die Deutschen, die Franzosen alle zwei gute Springer haben", sagte ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen. "So schnell kannst gar nicht schauen und du kannst nur noch um Bronze fighten."

Womit Eugen auch klarstellte, dass man durchaus um jeden Medaillenplatz kämpfen möchte. "Wir haben alle Farben im Visier. Alles was jetzt kommt ist Draufgabe, wir haben unsere Medaille gemacht. Wir werden auch im letzten Bewerb alles geben, um noch eine zu machen."

Für die auf einer Erfolgswelle reitenden Deutschen ist Edelmetall eine Bank. Der nunmehr insgesamt fünffache Weltmeister Johannes Rydzek, der u.a. auch Deutschlands Kombi-Legende Ronny Ackermann überholt hat, ist nun bei Weltmeisterschaften der erfolgreichste Kombinierer aller Zeiten. Mit fünf Gold- und vier Silbermedaillen sowie einmal Bronze liegt Rydzek nun vor dem Norweger Bjarte Engen Vik (5/3/0) und Jason Lamy Chappuis aus Frankreich (5/0/5). Österreichs allzeitbester Kombinierer ist immer noch Felix Gottwald (3/2/6).

Der Team-Sprint wird zum dritten Mal bei Weltmeisterschaften ausgetragen. 2013 im Fleimstal holten Bernhard Gruber/Wilhelm Denifl den Vize-Weltmeister-Titel. Eine Konstellation, die auch 2017 in Lahti möglich wäre.