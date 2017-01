So hatte sich der bekannte Handballtrainer Gunnar Prokop seinen Skiausflug in Annaberg am Samstag nicht vorgestellt. Dieser endete nämlich am Operationstisch im Universitätsklinikum St. Pölten.

Passiert ist der Unfall gegen 14 Uhr, als Prokop, der mit seinem Sohn unterwegs war, im Bereich der Sölnreithabfahrt zu Sturz kam. „Es handelte sich hierbei um einen Sturz aus Eigenverschulden“, bestätigt Bezirkspolizeikommandant Michal Hochgerner auf NÖN-Anfrage.

Mit Notarzthubschrauber in Klinik gefolgen

Nach der Alarmierung durch seinen Sohn, sei dann via 144 Notruf NÖ in weiterer Folge, so ein Beamter der Polizei Annaberg, die örtliche Bergrettung ausgerückt. Mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ wurde der 76-Jährige ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, wo ein Bruch beider Unterschenkel diagnostiziert und er umgehend operiert wurde.

Dies sei aber, so der Annaberger Polizist, nicht der einzige Pistenunfall in Annaberg und Mitterbach in den letzten Tagen gewesen. „Es kam zu einer Reihe an Pistenunfällen, aber immer aus Eigenverschulden“, lässt er wissen.

Das St. Pöltner Klinikum erklärte auf Nachfrage, dass Prokop stationär aufgenommen wurde.