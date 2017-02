Frau nach Bluttat noch nicht einvernommen .

Nach der Bluttat am Samstag in Nußdorf am Attersee - eine Mutter soll ihren neunjährigen Sohn getötet und versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen - wartet die Polizei noch auf die Möglichkeit, die 38-Jährige einvernehmen zu können.