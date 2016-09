Der Mann erlag am Wochenende seinen schweren Verletzungen im Klinikum Wels, gab die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Montag bekannt.

Er war zu nahe an eine Geländekante gekommen und rutschte mit dem Arbeitsgerät eine Böschung hinunter. Ein zufällig vorbeikommender Nachbar kam zu Hilfe und versuchte mit seinem Traktor den Mäher nach oben zu ziehen. Dabei setzte sich der 60-Jährige auf sein Fahrzeug, um manövrieren zu können.

Beim Hinaufziehen riss jedoch der Riemen und der Mäher rutschte erneut den Abhang hinunter. Er überschlug sich und klemmte den Fahrer unter sich ein.