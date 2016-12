Asylwerber attackierte Bibelvorleserin: Gefängnis .

Ein afghanischer 22-jähriger Asylwerber ist im Gefängnis gelandet, nachdem er Mittwochnachmittag in seiner Unterkunft in Vöcklamarkt im Bezirk Vöcklabruck eine 50-Jährige mit einem Buttermesser attackiert hatte. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Donnerstag bekannt.