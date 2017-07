Der Verkehrsunfall ereignete sich um 16.15 Uhr. Der Wagen war laut Polizei in einem 70 km/h-Beschränkungsbereich zu schnell unterwegs. Er kam in einer Linkskurve ins Schleudern, krachte gegen einen Randstein und überschlug sich mehrmals. Anschließend blieb der Pkw in einem Garten total beschädigt liegen.

Ein Motorradfahrer ist heute, Samstag, in der Früh bei einem Unfall auf der regennassen Salzkammergutstraße in Bad Ischl schwer verletzt worden. Der 27-jährige Einheimische kam polizeilichen Angaben zufolge um 1.30 Uhr in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er wurde wieder auf die Straße zurückgeschleudert, wo er liegen blieb. Anrainer alarmierten die Rettung. Der Schwerverletzte wurde von einem Notarzt erstversorgt und dann in die Salzkammergutklinik Bad Ischl gebracht.